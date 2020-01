Cancelan ‘Mentiras’ en el Auditorio Nacional

Ciudad de México.- El músico Benjamín Correa, mejor conocido como Chamín Correa, murió este martes a lo 90 años de edad.

Guitarrista, requinto fundador del trío Los Tres Caballeros, Chamín Correa dejó de existir este 14 de enero a causa de un edema pulmonar; se fue uno de los mejores guitarristas mexicanos.

Foto: Cuartoscuro

Junto con Roberto Cantoral y Leonel Galvez formó en 1951 el trío Los Tres Caballeros, de larga trayectoria.

Con el trío o como solista grabó más de 150 discos, el bolero tenía forma gracias a su guitarra.

Como guitarrista acompañó a varios cantantes. En 1964 su guitarra lloró con la voz de Flor Silvestre, en las canciones rancheras Aquel amor, Cariño santo, El tren sin pasajeros, Mi casita de paja, Mi destino fue quererte y Viejo nopal.

También la acompañó en la interpretación de boleros como Pensando en ti y Toda una vida.

Años después produjo arreglos a cantantes como Dulce, Enrique Guzmán, Rocío Durcal, Óscar Chávez, Julio Iglesias, Tehua y Lucho Gatica, entre muchos otros.

La buena música se acabó: Chamín Correa

En una entrevista reciente con el diario La Jornada, fechada el 6 de noviembre de 2019, el maestro lamentaba la pobreza de los ritmos actuales:

“Con tristeza comento que la buena música se acabó, no existe. Escucho ritmos, como el reguetón, que no nos dicen nada: no me llaman la tención el ritmo ni la letra. No entiendo porque se hizo famoso a escala mundial, incluso acabó con el rock”.

También recordó en la charla con la periodista Ana Mónica Rodríguez a sus amigos, muchos ya fallecidos y expresó que se aburría en su vida cotidiana.

“Me dieron los 80, tuve neumonía, me vi mal. Es cierto que fumé toda la vida, hasta que el doctor me dijo: ‘ya no puede trabajar ni viajar’. Desde hace seis años estoy retirado, no he hecho nada y debo usar oxígeno las 24 horas”.

Algunos amigos expresaron sus condolencias a su familia.

Con profunda tristeza informo que acaba de fallecer mi gran maestro y amigo el requinto de México @ChaminCorrea creador de grandes arreglos musicales y de grandes artistas. QEPD🙏

Descanse en paz Maestro Chamín Correa.