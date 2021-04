César Bono se divorcia a los 70 años por violencia verbal

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- A lo largo de su fructífera carrera en televisión, cine, y teatro, el actor César Bono, confiesa que uno de sus proyectos más queridos es el monólogo Defendiendo al cavernícola, tanto, que hará su primer streaming este sábado con una función totalmente en vivo este sábado 24 de abril.

Durante un ensayo en el teatro, Cesar Bono se conectó para charlar con los medios sobre la importancia del cavernícola en su vida.

“Han sido 11 años trabajando en esta obra, una experiencia única, me han pasado cosas que yo creo que nunca me habrían pasado de otro modo, hubo 14 parejas que se comprometieron en este escenario, otros nos divorciamos, en fin. Me han pasado muchas cosas, yo a esta obra la adoro y cada vez que me acerco a este teatro, estoy consciente de lo importante que es para mí, el teatro es mi pasión y esta obra es mi gran amor”.

Así adelantaba el actor de “Vecinos” que estaba en proceso de divorcio de su segunda esposa. Este jueves confirmó con gran tristeza en un programa de televisión matutino que decidió separarse de su esposa porque sufría violencia verbal.

El actor reveló que la situación de encierro por la pandemia agudizó sus problemas y a esto se sumó una tragedia familiar de la que no supieron salir y se quedaron “a mitad del viaje”, él y su ex esposa.

“Vieron que luché, luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más, o sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego luego la batalla”.

César Bono dijo que ya eran insoportables las agresiones que recibía.

“Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías de violencia, de cosas, violencia verbal que al fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia”.

Regresa el Cavernícola

Pero el actor sabe que debe salir adelante y trabajo no le ha faltado, pues además de seguir con Vecinos, el exitoso programa de las estrellas, que va en su décima temporada, regresará pronto al teatro presencial con el monólogo que le ha dado tantas satisfacciones, Defendiendo al cavernícola.

Este fin de semana la función será en línea a través de Ticketmaster Live, el sábado 24 de abril a las ocho de la noche.

