Christian Nodal se harta y exhibe a la mamá de Belinda

Ciudad de México.- La actriz Paulina Goto compartió en sus redes sociales una horrible experiencia que vivió a bordo de un Uber en esta ciudad, que la motivó a hablar de ello y denunciar.

Y es que la actriz de cine y televisión se sintió vulnerable y en peligro a bordo del vehículo por lo que no lo pensó dos veces y saltó a pesar de que el auto iba en movimiento.

Resulta que la semana pasada pidió un Uber pero se llevó el susto de su vida cuando el conductor le cerró las ventanillas, puso los seguros y le habló de forma amenazante.

En un tuit Paulina compartió los detalles del viaje y del conductor y arrobó a la empresa.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida.

Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor la subió y le puso el seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y que no me iba a pasar nada. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”.