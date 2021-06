“Chuponcito” se quita el maquillaje para hablar de acusaciones sexuales en su contra

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- José Alberto Flores, conocido como “Chuponcito”, se quitó el maquillaje y peluca para hablar sobre las acusaciones que existen en su contra por supuesto acoso sexual y extorsión.

En un video que posteó en redes sociales, el comediante, de 42 años de edad, aceptó que fue difícil despojarse del maquillaje pero era necesario para hablar del tema.

“Chuponcito” pidió a las autoridades esclarecer el tema y que no se le juzgue hasta que lo hagan los jueces correspondientes.

“Es para mi triste el haberme quitado el maquillaje después de 42 años; 42 años llevando bien una carrera, intachable, y que salgan personas”.

Te puede interesar: Denuncian a “Chuponcito” por supuesto acoso sexual

“Se está alzando un juicio fuera de las autoridades, no sé de leyes, pero al parecer no está bien, me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito.

“Le he enseñado los principios a mi familia, nos han estado atacando y creo que no se vale. Creo que antes de juzgarme, por favor, existe la ley mexicana, creo en ellos”, expresó.

‘Chuponcito’ confía en que habrá justicia, después de que dos mujeres lo acusan de delitos sexuales.

“Esto que están llevando adelante los abogados va a salir bien, porque creo en las autoridades, en las leyes, doy la cara por mi familia”.

“Quiero agradecer el apoyo de las personas, mis amigos, mi familia que me ha apoyado. La gente sin conocer a Alberto, sus comentarios de apoyo son muy importantes en este día”.

“No se vale, están llevando un juicio afuera, están etiquetando, están diciendo cosas falsas que están fuera de la ley”, sentenció.

Síguenos en redes sociales