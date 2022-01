Claudia Álvarez contrajo covid y no puede cuidar a sus bebés

Ciudad de México.- Claudia Álvarez dio a luz a sus mellizos de forma prematura hace un par de semanas, pero los pequeños debieron quedarse en la incubadora del hospital porque aun deben crecer más; desafortunadamente la actriz ya no puede verlos.

Los felices padres Claudia Álvarez y Billy Rovzar visitaban dos veces al día a sus pequeños Clío y Billy, pero la actriz ya no podrá verlos porque se contagió de covid.

Claudia relató en su cuenta de Instagram su historia que la ha separado de sus hijos recién nacidos, pues se encuentra aislada en casa para no contagiarlos, después de dar positivo a coronavirus.

Y pues tengo covid. ¡imagínense! obviamente se me derrumbó el mundo, estoy yendo a ver a mis bebés, de mi casa al hospital y de regreso, es lo único que hago, me vine pa’ abajo”.

Claudia Álvarez compartió que ni ella, ni Billy han ido a ver a los bebitos por precaución aunque él se siente bien pero todavía no tiene sus resultados.

“Me duele el alma, dos años librando el covid y me viene a tocar ahorita, cuando mis bebitos me necesitan más que nunca y yo a ellos. Y sí, ha sido unos días de mucho trabajo personal… me siento un poquito más alivianada dentro de lo terrible, de la impotencia de no poder estar con mis bebitos y con Kira, tengo tres hijos y no puedo ver a ninguno de los tres”.