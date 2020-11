Dulce María da prioridad a su maternidad sobre RBD

Ciudad de México.- Diciembre es el mes marcado para el concierto de reencuentro de RBD, en el que declinaron participar Dulce María y Alfonso Herrera, pero estarán de corazón.

Al menos así lo afirmó Dulce María, quien se sinceró en una conferencia de medios para presentar su nueva canción “Lo que ves no es lo que soy”, cuarto sencillo de su disco Origen.

En la charla, la cantante reveló que siente hasta “coraje” de no poder participar en el concierto del 26 de diciembre.

“Como la mayoría de ustedes saben, estoy embarazadísima y con la pandemia pues tengo que cuidarme al doble, cada mujer vive distinto un embarazo y para mí ha sido muy pesado por el miedo a salir, porque yo sí me cuído muchísimo”.

Dulce María agregó que su ausencia se debe a su maternidad, pues su bebé nacerá en diciembre próximo.

“No es que no quiera, sino que no puedo. Ha sido bien duro porque es una parte muy importante de mi historia personal y profesional y siempre voy a ser Rebelde”.

En la charla no descartó si posteriormente se realizará una gira poder participar.

“Si da un poco de coraje porque en cualquier otro momento yo habría podido estar y ahorita definitivamente no puedo.

Esto fue muy rápido, diciembre, máximo marzo del próximo año, y yo voy a estar lactando, porque primero Dios mi bebé nace en diciembre, no se cómo me va a ir. En plena pandemia no estamos para contratar niñeras”.

Dulce María agregó que fue difícil tomar la decisión, pero prefirió declinar la invitación si no podía estar sobre el escenario, por lo que no participará ni a distancia.

“Aparecer yo desde mi casa saludando sería muy triste”.

Así respondió la cantante a las dudas sobre si tendría alguna participación especial en el tributo que prepara el productor del concierto Guillermo Rosas para ella.

Lo que ves no es lo que soy

Dulce María platicó de su nueva canción, cuyo video, grabado por su esposo, ya se estrenó esta semana.

Dijo que se trata de un tema muy personal, porque por primera vez en 30 años de carrera, cuenta su historia y no es un personaje que cuenta la vida de otros.

“Es un proyecto muy personal, donde realmente soy yo”.

npq

