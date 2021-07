Estos famosos rechazaron la vacuna anticovid

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.– Mientras las autoridades tratan de acelerar la vacunación en México ante la tercera ola de la pandemia de Coronavirus, estos famosos ni se inmutan al decir públicamente que rechazaron la vacuna anticovid.

Paty Navidad, Aracely Arámbula, Miguel Bosé, Verónica del Castillo, Juan Soler, Christopher Uckermann, entre otros son antivacunas.

Estos famosos antivacunas no creen en los efectos preventivos de las vacunas consideran que pueden ser perjudiciales para la salud e incluso han manifestado públicamente su rechazo a la vacuna anticovid.

Otros siguen pregonando que se trata de una estrategia del nuevo orden mundial para reducir la población en el mundo y otras ridículas teorías conspiratorias.

Patricia Navidad

Otra vez la actriz Paty Navidad volvió a provocar polémica al responder a quienes aseguran que se contagio con el virus, que la enfermedad no existe. Pero aceptó que para poder trabajar ahora debe hacerse pruebas para descartar Covid. Incluso arremetió contra las PCR y dijo que son una farsa, pero en su caso salió positiva.

YA VISTE: Paty Navidad no cree en el Covid… pero su prueba es POSITIVA

Aracely Arámbula

La actriz sorprendió al revelar que no ha acudido a vacunarse y que no lo hará, ni ella ni sus hijos, primero bromeó con reporteros sobre que no tenía la edad requerida, pero luego dijo esto:

“Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito, por lo pronto estamos cuidando mucho el sistema inmune”.



Aracely Arámbula

Miguel Bosé

Desde el inicio de la pandemia el español fijó su postura y difundió incansablemente en sus redes sociales la teoría conspirativa del chip 5G, por lo que incluso tuvo que cerrar sus cuentas. No usa cubrebocas y cada que puede arremete contra los líderes mundiales, a pesar de que su madre Lucía Bosé murió por la infección.

Miguel Bosé

Christopher Uckermann

Aseguró que la pandemia es mentira y a sus fans los invitó a despertar y darse cuenta de la realidad, pero se sospechó que él podría haber llevado el virus al concierto de RBD, en el que resultó contagiada Anahí.

RBD 2020

Verónica del Castillo

La conductora y hermana de Kate del Castillo acudió esta semana a una marcha contra la vacuna anticovid, denominada Marcha por la Libertad, a la que solo asistieron unas decenas de personas.

Incluso su papá Eric del Castillo ha dicho que solo toma Dióxido de Cloro para fortalecer su sistema inmune.

En Estados Unidos, Robert DeNiro y Jim Carrey, entre otros se han declarado antivacunas.

npq



Suscríbete a nuestro canal de YouTube