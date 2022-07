Estoy bien: Carlos Santana

Ciudad de México.- Andrés García, quien fuera galán del cine nacional, sufrió una caída en su casa de Acapulco, donde reside, por lo que tuvo que ir al hospital en días recientes, según contó él mismo en su canal de YouTube.

El actor parece deprimido debido a que su estado de salud se ha deteriorado rápidamente en los últimos meses, por lo que tiene que reposar en cama. Debdi a la caída se provocó una herida en la frente que requirió dos puntadas, como se puede apreciar en el video que pblicó esta semana.

“Con certeza les digo que estoy cerca de mi final”.

Así sentenció Andrés García en el más reciente video publicado en su canal de Yotube, que es muy popular por sus constantes polémicas.

El video fue titulado “Se acerca el final de la ultima leyenda del cine mexicano”, y es el número 71 de su serial.

Quien fuera estrella de una época del cine nacional no teme mostrarse en la cama, enfermo.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más.

Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

Así lo comunica Andrés García en la descripción del video que fue grabado a manera de reality show, desde que despierta, lo ayudan a levantarse y mientras come con buen apetito.

“Te vas a reponer Andrés”, le dice su actual esposa Margarita Portillo.

“No se si quiera… a cada paso que doy me estoy cayendo, no pedo vivir así, yo he vivido de otra manera. Cuando hay que morirse se muere uno y ya”.

Así le respondió García, de 81 años.

Más adelante se muestra cómo el médico intervino para cerrarle la herida en la cabeza, mientras Andrés García, de 81 años, decía con voz baja que esperaba que no fuera este su último video.

“Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano”.

El doctor que lo atiende señaló que su debilidad se debe a que no come bien, “se mal pasa” y no come los alimentos que necesita en su dieta diaria. Le dijo que si quiere mejorar debe seguir su dieta.

