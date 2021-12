La telenovela ‘La Usurpadora’ será un musical ¡en cine!

Ciudad de México.- La telenovela La Usurpadora será llevada al cine en formato de musical, protagonizada por Isabella Castillo y Alan Estrada, con la participación de las cantantes Alejandra Guzmán y Susana Zabaleta.

“La Usurpadora, The Musical” es el proyecto “más ambicioso” de la casa productora Pantelion Films y The Lift Entertainment, según describe un comunicado en el que se anuncia el inicio de rodaje.

El proyecto convertirá a un meloframa clásico en un moderno musical, prometen.

Aprovechando la nostalgia actual por todo lo relacionado con la década del 90, la banda sonora incluirá al elenco interpretando 15 de los mayores éxitos de la música latina de esa época.

YA VISTE: Itatí Cantoral dedica función de estreno a su mamá

¿De qué va La Usurpadora?

La película es protagonizada por Isabella Castillo, que interpreta a Valeria y a Victoria, hermanas mellizas que no podrían ser más distintas, y Alan Estrada, que interpreta al protagonista masculino e interés romántico, Carlos Daniel.

Es la historia de dos hermanas mellizas separadas al nacer y que nunca se conocieron, una pobre pero muy buena y la otra rica, conspiradora y muy mala persona. Un encuentro por casualidad las une en Las Vegas y pronto sus vidas se ven irremediablemente entrelazadas.

“La Usurpadora, The Musical” también cuenta con un reparto estelar secundario que incluye a Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Cecilia Toussaint y Alejandra Ley con la participación especial de Alejandra Guzmán.

La película se filma actualmente en los estados mexicanos de Hidalgo, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México, y se estrenará en cines el próximo año.

Con diálogo y música tanto en español como en inglés, “La Usurpadora, The Musical” está repleta de humor, emociones y una gran historia, todo apoyado en éxitos latinos como La Vida Es Un Carnaval, Mi Tierra, Dame Otro Tequila, Bidi Bidi Bom Bom, Livin’ La Vida Loca, Vuelve, Con Zapatos De Tacón, Cosas Del Amor y No Me Ames.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube