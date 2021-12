Itatí Cantoral dedica función de ‘Sola en la oscuridad’ a su mamá

Ciudad de México.- Itatí Cantoral estrenó la obra de teatro “Sola en la oscuridad”, un thriller que es todo un reto para la actriz, en el Teatro México con una ovación de pie.

Frente a una sala repleta Itatí Cantoral se mostro agradecida y muy feliz de poder volver al escenario con esta puesta en escena de suspenso, después de dos años muy difíciles, en los que estuvo encerrada y deprimida a causa de la pandemia y de la muerte de su madre en agosto del 2020.

“Sí, esta función es para ella, la recuerdo como una muejer muy fuerte y muy valiente, porque lo que más me hace feliz es actuar. Desde que desperté hoy me sentí diferente, con una sensación de alegría, que desde que ella murió no había sentido antes, y agradecí.