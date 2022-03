Lady Gaga será anfitriona de fiesta de los Oscar

Ciudad de México.— Cinco músicos de la banda mexicana San Juan Bautista perdieron la vida cuando el camión donde viajaba sufrió un accidente en Tarimoro, Guanajuato.

Los reportes indican que su camión oficial presuntamente se quedó sin frenos, chocó contra un vehículo particular y se impactó contra una vivienda.

En el percance seis personas más resultaron con lesiones y requirieron atención hospitalaria.

Jaime Hernández, vocalista, Olegario Rodríguez, Federico Carreño, Eduardo Mandujano y Juventino León perdieron la vida en el lugar y momento. Así como también el conductor y su yerno.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del viernes pasado y Jaime fue despedido con una misa y música en Tamayo, su tierra natal.

La Banda San Juan Buatista, con más de 30 años de historia, es reconocida por alternar bailes multitudinarios. “Hemos alternado con La Arrolladora Banda Limón, Banda El Recodo, Los Askis y los Tucanes de Tijuana”.

