Lupita Jones va por la gubernatura de Baja California

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La coalición Va por Baja California “Va x BC”, que agrupa a los partidos PAN, PRI y PRD, presentó formalmente a Lupita Jones como precandidata a la gubernatura de Baja California, en un evento realizado este mediodía en Tijuana.

La empresaria y ex Miss Universo aseguró que de ganar las elecciones gobernaría con libertad y autonomía, sin sujetarse a los partidos políticos que representa.

Lupita Jones dijo que hasta el momento no ha tenido imposiciones y por eso tomó la decisión de inscribirse para contender.

Guadalupe Jones Garay estuvo acompañada por los dirigentes estatales de los partidos políticos que la postulan como precandidata, durante una conferencia de prensa realizada en un hotel de Tijuana.

La ex reina de belleza aprovechó su discurso para fijar su postura en torno a algunos temas polémicos como el aborto.

“Como madre siempre estaré a favor de la vida y como mujer no me parece que se deba criminalizar a una mujer en una decisión que por supuesto no es fácil, como el tema del aborto”.