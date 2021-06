Molotov regresa a los escenarios con concierto al aire libre

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La expareja de José Alberto Flores conocido en el medio del espectáculo como el payaso “Chuponcito” levantó una denuncia en su contra por acoso sexual.

Bárbara Estrada, quien fuera pareja del comediante, se presentó a la Fiscalía General de la Ciudad de México para denunciar a Alberto Flores por el presunto delito de extorsión y acoso sexual.

En entrevista publicada por el programa Sale el Sol, Bárbara Estrada indicó que “Chuponcito” la habría amenazado con difundir fotos íntimas si ella no hacía lo que le pedía.

Estrada indicó que el comediante le pedía fotos de ella teniendo relaciones con su actual pareja.

“Él me decía que fantaseáramos porque le excitaba saber si yo me había acostado con un tío, con un primo, con una hermana. Me pedía que le inventara cuentos o historias de estas situaciones”, explicó Estrada.

Quiere acabar con su “sonrisa cínica”

Señaló que tiene pruebas de los mensajes y las fotografías que le mandó “Chuponcito” y que servirían de pruebas en contra del comediante.

“Como no quiero acceder a mandarle fotos desnuda, en diferentes posiciones y como no accedo, dice que se las va a enseñar a mi novio. Amenaza con que me va quemar en redes, pero ya hice la denuncia correspondiente”.

“Me pedía videos íntimos con mi pareja, me decía que me daba cierta cantidad de dinero si yo le mandaba un video teniendo relaciones con mi pareja. También me dijo que me daba 20,000 pesos por acostarme con mi papá”

“Quiero que se haga justicia y quiero que se le borre la sonrisa de cínico que tiene, que su Dios, él dice mucho que es cristiano y no”.

“Recibí daño psicológico, estoy tomando antidepresivos por lo mismo, me tuve que cambiar de casa porque me sentía muy acosada”, sentenció la expareja de “Chuponcito”.

