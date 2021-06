Roger Waters anuncia sus conciertos postpandemia en México

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Roger Waters puso fecha definitiva para sus conciertos en México que quedaron pendientes a causa de la pandemia. El músico es el primer artista internacional en agendar nuevas fechas en nuestro país.

This Is Not Drill es el nombre del tour que fue interrumpido en 2020 y que retomará en 2022.

El concierto que originalmente se celebraría el 7 de octubre de 2020 se realizará el 14 de octubre de 2022. El show del 8 de octubre de 2020 se celebrará el 15 de octubre de 2022.

Los boletos comprados previamente serán válidos en las nuevas fechas, por lo que no es necesario hacer algún cambio, informó la promotora de conciertos en un comunicado.

“En OCESA nos encontramos muy emocionados y motivados de que nuestros reflectores vuelvan a encenderse para el bienestar de todos. Cada vez más, el programa de vacunación y los tratamientos médicos dan señales positivas de que la situación de salud va por buen camino.

Estas condiciones sumadas a las proyecciones positivas de nuestras autoridades, abren ventanas de oportunidad para recuperar a la música y el entretenimiento en vivo en nuestro país”.

TE PUEDE INTERESAR: Ya es tiempo de ‘Loki’

Para Roger Waters es prioridad la seguridad de todas las partes involucradas, público y staff, por lo que decidió retomar su gira en 2022. El tour estaba programado originalmente para comenzar en julio de 2020, pero fue interrumpido por la pandemia global.

This Is Not a Drill es un espectáculo cinematográfico, nuevo e innovador, realizado en 360 grados, y marca su regreso a México tras los conciertos de Us + Them, en 2018.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube