Vicente Fernández Jr. quiere ser diputado y lanza su candidatura

Ciudad de México.- El empresario Vicente Fernández Jr. anunció este viernes que buscará ser diputado por Jalisco, por lo que se postulara como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES nacional) en las próximas elecciones del 6 de junio.

Vicente Fernández Jr. se postulará como a dicho puesto de elección popular por el distrito 20 de Tonalá, Jalisco. En los próximos días registrará su candidatura.

“Lucharemos por ganarnos la confianza y la credibilidad al estar atendiendo a las personas que nos pidan ayuda”, dijo hoy en una conferencia de prensa.

Por sorprendente que parezca no es la primera vez que el hijo de Vicente Fernández se postula para un puesto político, en 2017 se lanzó como candidato independiente a la gubernatura de Jalisco, pero sus aspiraciones no prosperaron ya que no alcanzó a reunir las firmas requeridas.

Y no solo él, también su novia Mariana González busca dedicarse a la política, la mujer, conocida como la Kim Kardashian mexicana, ha sido criticada por las imágenes que comparte en redes sociales, y por admitir públicamente que su cuerpo es “fabricado”.

Vicente Fernández Jr. ha estado casado varias veces pero todos sus matrimonios han fracasado envueltos en el escándalo.

