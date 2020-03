¿Y el Hell and Heaven Metal Fest sigue en pie?

Ciudad de México.- El Hell and Heaven Metal Fest, programado para este fin de semana, sigue en pie y se realizará como está previsto, a menos que las autoridades sanitarias del país indiquen lo contrario en las próximas horas.

Los organizadores están “atentos a cualquier indicación emitida por el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud y en constante comunicación con los tres niveles de gobierno para poder llevar a cabo de forma responsable este evento en el contexto del Covid-19”, informaron en un comunicado

“De hecho, nuestro principal compromiso es la salud y la seguridad de todos los asistentes, por ello, estaremos brindando información oportuna a todo el público puntualmente y, como primera medida, estamos habilitando el que se pueda ingresar sin ningún problema entre los objetos permitidos al público gel antibacterial en presentación individual y sellado además de cubrebocas.

Los proveedores de alimentos y bebidas, así como los controles de acceso estarán extremando todas las precauciones al respecto para que la gente acuda con la certeza de que están dentro de un ambiente controlado para garantizar su bienestar.

Algunas bandas anunciadas en el cartel no se presentarán, no podrán salir de sus países ya sea por complicaciones en la logística de vuelos o por disposición oficial o bien, porque no quieren tomar el riesgo de viajar a otro país en estos momentos.

Hell and Heaven extremará las medidas de seguridad y control que ya se tenían, con el único fin de garantizar la integridad de todos los asistentes.

Los escenarios ya están en montaje y se cuenta con un gran avance en la infraestructura para los conciertos, aseguraron.

El Hell and Heaven Metal Fest que se llevará a cabo este fin de semana en el Foro Pegaso se realizará como está planeado los días sábado 14 y domingo 15 de Marzo.

