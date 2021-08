Juan Pablo Medina sufrió una trombosis y fue operado de emergencia

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

El rodaje de “House of the Dragon”, la primera secuela de “Game of Thrones”, se suspendió después de que un miembro de la producción diera positivo por covid-19 mientras filmaban en Reino Unido.

La persona con coronavirus tiene contacto con el elenco de la serie, por eso la producción decidió parar la filmación, de acuerdo con información exclusiva del sitio especializado Deadline.

No es la única grabación paralizada por el coronavirus en Reino Unido, donde la producción de la segunda temporada de “The Bridgerton” se suspendió dos días en una semana y la situación sanitaria preocupa a los estudios televisivos. Los casos siguen en aumento en las islas británicas, que acaban de reabrir por completo su economía.

El rodaje de la segunda temporada de “The Bridgerton” arrancó en marzo pasado

Lo que sabemos de “House of the Dragon“

“House of the Dragon” está inspirada en el libro “Fire & Blood”, cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de “Game of Thrones” y se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

En ella se nos contará el principio del fin de la Casa Targaryen. La historia de Viserys, alguien que tiene que asumir un difícil reto cuando es elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo Jaehaerys Targaryen.

El estreno de la “House of the Dragon” está planeado para 2022 y dará inicio a una saga de ficciones derivadas del fenómeno televisivo de “Game of Thrones”, que causó sensación en todo el mundo y tiene el récord de la producción de ficción más premiada de los Emmy.

