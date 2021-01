‘La liga de la justicia’, de Zack Snyder, ya tiene fecha de estre no

Ciudad de México.- La película Te llevo conmigo (I Carry You With Me), (2020), una producción México-Estados Unidos, fue nominada a los Premios Spirit del cine independiente, en dos categorías: Ópera prima y Edición.

La cinta dirigidia por Heidi Ewing suma más reconocimientos luego de su estreno en el Festival de Sundance en 2020.

Este martes se dieron a conocer las nominaciones de los Film Independent Spirit Awards 2021 cuya misión es destacar aquellos trabajos realizados dentro de la industria de cine independiente.

La producción de Gabriela Maire, Edher Campos y Mynette Louie, fue nominada en dos categorías que fueron anunciadas vía streaming en vivo por la actriz Olivia Wilde.

La entrega de los galardones se llevarán a cabo el jueves 22 de abril, tres días antes de la gala de los premios Oscar.

Solo algunas cintas mexicanas han figurado en los Premios Spirit, de las que resultaron ganadoras Y tu mamá también (2002) y Roma (2018), ambas del director Alfonso Cuarón galardonadas a Mejor película internacional.

¿De qué trata ‘Te llevo conmigo’?

Iván, un aspirante de Chef, impulsado por la presión social y el deseo de superación, deja a su familia y su alma gemela, para iniciar un duro viaje en busca de sus sueños que lo llevará a Nueva York, donde transitará su vida como indocumentado y nada volverá a ser igual.

Te llevo conmigo, basada en hechos reales, es una historia de amor muy íntima, así como una mirada nostálgica a la familia, el sacrificio, el remordimiento y la esperanza.

