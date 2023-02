‘Maquíllame otra vez’ es una comedia diferente sobre la amistad entre mujeres

Ciudad de México.- Maquíllame otra vez es una comedia diferente que no se centra en el amor de pareja, sino en la amistad entre mujeres, y sobre todo aborda temas serios de salud mental de manera divertida. Para abundar sobre el filme que estrena el 9 de febrero en Cinépolis, el elenco se renió en na conferencia de prensa.

Producida por los chilenos Pablo Larraín y su hermano Juan de Dios Larraín, (Jackie, Spencer), y dirigida por Guillermo Calderón, Maquíllame otra vez marca una nueva etapa del cine en idioma español en Latinoamérica.

Protagonizada por Paulina Gaitán, Regina Blandón e Ilse Salas, quien no estuvo en la rueda de prensa, Maquíllame otra vez presenta conflictos y amistades a prueba de lágrimas y una sola meta: lograr juntar dinero para la renta sin volverse locas en el intento.

Estar tanto tiempo juntas en un departamento fortaleció su amistad. La filmación las llevó a hacer un trabajo natural, a ser amigas en la vida y que el trabajo fluyera en la pantalla, lo que hizo más divertido el resultado, narraron las actrices.

Lo que dijeron sus creadores

Regina Blandón, actriz:

“Esta historia de mujeres no gira en torno a un interés amoroso, no nos peleamos por n hombre, entonces eso ya la hace diferente. Es momento de contar historias nuevas. Me llamó mucho la atención que en este te convierte en otra persona; habla del maquillaje, como nos ayuda a expresarnos o al contrario como nos ayuda a tapar cosas, a ponernos máscaras, o como sin maquillaje nos sentimos más vulnerables”.

Paulina Gaitán, actriz:

“Generalmente no se habla de las amistades tóxicas, estamos acostumbrados a hablar de las relaciones tóxicas amorosas, y todo es hemos tenido esa amiga tóxica, o hemos sido esa amiga tóxica. Es importante hablar de esos temas y pedir perdón, y hablar de salud mental”.

Guillermo Calderón, cineasta:

“La idea de esta película es hablar de salud mental no es sobre que las mujeres son tóxicas, sino que han desarrollado conflictos porque tienen problemas de salud mental y esto se expone en la historia. Eso era muy importante para no reforzar esta idea de que las mujeres tienen na condición intrínseca que las hace ser así”.

Además de Paulina Gaitán, Ilse Salas y Regina Blandón, actúan Martha Claudia Moreno, Eliza Sonrisas, Tamara Vallarta, Michelle Betancourt , Fabrizio Santini , Mariana Villegas y Emmanuel Varela.

¿De qué va Maquíllame otra vez?

Alexandra reaparece en la vida de Ana y Rita para ofrecerles trabajo como maquillistas en una boda. Lo que ellas no saben es que Alexandra está pasando por una de sus ya conocidas crisis. Ana y Rita están en bancarrota y necesitan el dinero, por lo que la única salida será tratar de ayudar a Alexandra a resolver

Maquíllame otra vez estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia y ahora llegará a Cinépolis este jueves 9 de febrero bajo el sello de Cinépolis Distribución.

