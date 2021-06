Scarlett Johansson se despide de Black Widow

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Un episodio de la infancia del director Samuel Kishi fue inspiración para la película Los lobos, un filme entrañable sobre la infancia de dos niños migrantes en los Estados Unidos, que también aborda la maternidad y la imaginación.

Max y Leo son dos niños pequeños, que junto con su madre Lucía huyen de México a Estados Unidos, en busca de una mejor vida, y pasan largas horas en un departamento vacío, en un peligroso barrio, esperando a que mamá regrese de trabajar, se portan bien porque esperan que ella cumpla la promesa de llevarlos a Disneylandia.

“Cuando éramos pequeños mamá nos llevó a vivir a EU a un barrio pesado, multicultural, y nos dejaba encerrados en un departamento, y nos dejaba una grabadora con lecciones de inglés que ella grababa, y decía si me extrañan denle play a la grabadora. Utilicé esto como anécdota, pero en un momento abandoné mi historia de la vida real para que Martha pudiera construir a una Lucía que no era mi mamá y a unos hermanos que no éramos nosotros”.

Los lobos habla de hogar, infancia, arraigo y resilencia

¿En qué momento un espacio frío y vacío se puede transformar en un hogar?

Esta manada, estos pequeños lobos (Max y Leo) se adaptan para sobrevivir en un entorno adverso, que convierten en su refugio a través de dibujos y de la imaginación.

Max y Leo son hermanos en la vida real y se llaman igual, para lograr ser como una familia Martha se los llevó a vivir a su propia casa unos días y conocer los sacrificios de la maternidad. Además se fue a trabajar como migrante a California, a limpiar y convivir con otras madres en esas condiciones, y se dio cuenta que el dejar a los hijos encerrados y solos es una constante.

“Yo no soy mamá, tenía que descubrir qué tipo de mamá sería yo; sus papás me los confiaron y nos fuimos a mi casa a hacer vida y me di cuenta que la maternidad no es como nos la han pintado, no, es un trabajo, y pienso que los personajes de madres en el cine están muy estereotipados. Así que traté de mostrar un personaje más real”.

Relató Martha, y agregó que además les dieron un taller de actuación como si fuera un juego. Lo complicado fue encontrar a los niños ideales, más que entrenarlos.

Los Lobos cuenta con las actuaciones de Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo, Nájar Márquez, Cici Lau y Johnson T. Lau.

La película continúa en cartelera con excelente recepción, después de pasar exitosamente por más de 20 festivales y cosechar 28 premios. La película es clasificación A, es recomendada para niños a partir de 9 años.

