Cobra Kai nunca muere, pero Netflix anuncia temporada final

Ciudad de México.- El dojo debe cerrar y Netflix le da una noticia agridulce a los fans de Miyagi Do, al anunciar la sexta temporada, que también será la última de la popular serie Cobra Kai.

Así la rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio y Johnny Lawrence (William Zabka), iniciada en los 80’s con la emblemática Karate Kid, llegará a su fin con la nueva temporada aun sin fecha de estreno.

Pero espera, no es que Netflix cancelara la serie o que esta perdiera popularidad, al contrario, es una de las transiciones más exitosas de la historia del entretenimiento. Fueron sus propios creadores los que decidieron ponerle punto final.

Pero claro, una decisión así merece una explicación, y ellos la dieron en una carta dirigida a los seguidores de Cobra Kai.

“Cuando Daniel LaRusso llegó a All Valley con su madre en 1984, no tenía ni idea de que pronto su vida cambiaría para siempre. Lo mismo les sucedió a tres chicos de Nueva Jersey que todavía no se conocían. La transformación de Daniel, que pasó de ser un adolescente acosado al héroe menos pensado, se convirtió en un recuerdo imborrable de nuestra infancia, algo que llevaríamos siempre en el corazón.