Cuatro libros que incrementaron sus ventas tras la muerte de Francisco

Ciudad de México.- A los nueve años comenzó su formación profesional en Bellas Artes. A los catorce partió a Londres becada. Después conquistó escenarios desde las filas del Ballet de Stuttgart y el Staatsballett Berlin. Hoy, Elisa Carrillo es una de las figuras más brillantes de la danza clásica mundial, pero hay un rol que ella prefiere por encima de todos: el de mamá.

La artista originaria de Texcoco comparte lo que considera su mayor tesoro. “Ser mamá es el mejor papel que me ha tocado. Es el más bello”. Elisa comparte el nombre con su hija, que acaba de cumplir nueve años y comparte la vida desde hace 25 años con su esposo, Mikhail Kaniskin, también bailarín, con quien forma un sólido equipo en la escena y en el hogar.

“Mi esposo es un súper papá. Y yo trato de ser una mamá muy amorosa, de hacer cosas juntas, de divertirnos. Ser mamá es lo más bello que me ha pasado en la vida”.

Ambos dirigirán la prestigiosa escuela John Cranko en Alemania, pronto partirán de México a Alemania, después de la función de la Gala Elisa y Amigos, el próximo 27 de mayo en el Auditorio Nacional. No siempre ha sido fácil combinar amor y profesión, pero apunta que en una relación se debe trabajar todos los días, como en el ballet.

“Somos un equipo. Y como todos los equipos hay momentos difíciles, pero ahí salimos adelante. Los dos llevamos mínimo 15 años de hacer eventos en México y 25 años juntos. Tenemos muy claro lo que cada uno hace”.

La maternidad, lejos de ser un obstáculo, nutre su carrera, la inspira, la hace más fuerte. Incluso en los momentos más duros, nunca pensó en renunciar a la danza, pero sí hubo días difíciles.

“La danza clásica es muy bella, pero mentalmente tienes que ser muy fuerte. Me ha pasado que tal vez no es un buen día. Y a veces es mejor dejarlo. Pero nunca he tenido duda de que quiera seguir bailando. Eso nunca”, comparte.

Elisa recuerda sus inicios y también reflexiona sobre el valor de la familia, que fue fundamental en su desarrollo profesional.

“Yo me siento muy afortunada de que me fui de México bañada de amor, de cariño, de muy buenos valores. Eso me ayudó a poder salir adelante. Estando sola en otro país, con otras costumbres y gente de otras partes del mundo, mis pilares siempre fueron mi familia. Me han acompañado siempre, a distancia, pero presentes”.

Elisa Carrillo mantiene vivo su lazo con México, por eso apoya a las nuevas generaciones a través de la fundación que lleva su nombre, y promueve el arte y su disfrute al traer a los mejores bailarines del mundo gracias a su proyecto “Elisa y Amigos”, que el próximo 27 de mayo presentará el espectáculo “Bolero”, en el Auditorio Nacional.

