¿Es posible explicar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia?, joven responde la pregunta

Ciudad de México.— Durante una de sus presentaciones, Rigoberto Hidalgo Alpízar, filósofo y conferencista originario de Costa Rica, respondió a un joven que lo cuestionó sobre la existencia de Dios.

A través de un video que circula en redes sociales, una persona le pidió a Rigoberto Hidalgo demostrar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia.

Hidalgo respondió que todo lo existente tiene una explicación, ya sea por necesidad propia o por una causa externa. “El universo tiene una explicación de su existencia y esa explicación se fundamenta en un ser necesario”, afirmó.

Agregó que ese ser debe tener un fundamento trascendente, inmaterial, atemporal y aespacial. “Si no hay tiempo, no hay sucesión de cambio; es eterno, inmutable, poderoso, omnipotente y omnisciente, porque todo lo que crea proviene de él”, expresó ante el público.

Luego preguntó: “¿Qué versículos saqué de la Biblia?, Ninguno respondió el otro joven.

Hidalgo utiliza este tipo de razonamientos en conferencias, publicaciones y debates digitales con jóvenes.

¿Dios existe? enfoque científico de Olivier Bonnassies

Otra respuesta a la pregunta ¿Dios existe?, en escenarios distintos al de Rigoberto Hidalgo, el escritor francés Olivier Bonnassies, coautor junto con Michel-Yves Bolloré del libro Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, sostiene que existen fundamentos científicos que apoyan la existencia de un creador.

Bonnassies explica que durante siglos se pensó que el origen del universo podía comprenderse sin la presencia de una fuerza divina. Sin embargo, asegura que los avances científicos sobre el Big Bang, la termodinámica y las matemáticas ofrecen elementos que respaldan la hipótesis de una causa inicial no material ni temporal.

“Todo muestra que un tiempo infinito hacia el pasado no es posible. Esto implica que la causa que está en el origen del universo no es ni espacial ni temporal, sino que creó las condiciones para que los átomos fueran estables, las estrellas ardieran y la vida compleja se desarrollara”, señala Olivier Bonnassies.

