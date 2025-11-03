“Creer en ti y tener fe en Dios te lleva a la victoria”: El Hijo del Santo

Ciudad de México.— Por más de cuatro décadas, el heredero del ‘Enmascarado de Plata’ entregó su cuerpo y su alma al cuadrilátero. A los 63 años, cierra el capítulo de su vida más intenso, agradecido con Dios, con su padre y con un público que lo convirtió en leyenda.

Herencia de un padre y un sueño cumplido

Cuando se puso por primera vez la máscara plateada en 1982, sabía que cargaba una historia que debía honrar con respeto. El Hijo del Santo heredó mucho más que un personaje: recibió una misión de vida. Durante 43 años, conquistó campeonatos en las divisiones ligera, welter y mediana, y acumuló más de cincuenta máscaras ganadas en México y el extranjero. Pero detrás de cada victoria, hubo noches de desvelo, sacrificio y una convicción que nunca lo abandonó: la fe en Dios.

En el podcast Luchando por tus sueños con Latin Lover, confesó con emoción que la lucha libre le dio todo. Le dio un padre ejemplar y la posibilidad de seguir su camino con orgullo. “Me dio un padre triunfador, un gran ídolo. Me dio la fortuna de realizarme como ser humano”.

Recordó que su carrera le permitió realizarse también como persona y cumplir un sueño de infancia.

Fe como base de su camino

Durante la conversación, el luchador subrayó su confianza en Dios. “Todo está en la mente. Si tienes disciplina, si eres perseverante y si crees en ti, logras lo que tú quieres. Y tener fe en Dios, porque eso sí, yo creo mucho en Dios y lo dejo en sus manos. Diosito es muy generoso”, dijo.

La fe aparece como parte del proceso que lo sostuvo dentro y fuera del cuadrilátero. La disciplina y la constancia, señaló, fueron las llaves que abrieron cada puerta de su carrera.

Lucha y sacrificio familiar

El Hijo del Santo reconoció que el deporte también tuvo un costo. “Gracias a Dios he sido muy afortunado. He tenido lesiones, pero sigo”, comentó al referirse al esfuerzo físico que implicó mantenerse activo por más de cuatro décadas.

Sin embargo, explicó que la lucha libre le quitó tiempo con su familia. Recordó el día en que nació su hija y no pudo acompañar a su esposa porque estaba programado para una función en Saltillo. “Agarré mi maleta, me despedí de mi esposa y ahí te voy a Saltillo. Cuando estaban haciendo la niña, yo estaba en un hotel llorando”, relató.

Esa experiencia la describió como una consecuencia del profesionalismo y del compromiso con su público.

Retiro con identidad intacta

Posteriormente, en conferencia de prensa, el Hijo del Santo anunció su gira de despedida, que incluye tres ciudades: Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México. El cierre será el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, su llamado “Cementerio de Máscaras”.

“Detrás de cada victoria hay caídas, cicatrices y noches de soledad; pero también el amor a un legado, a un público, a una máscara. He sangrado, he llorado y también he reído detrás de mi máscara. No me retiro porque haya perdido la pasión; me retiro porque quiero cerrar mi historia con dignidad, con el corazón en alto y con la máscara intacta”, dijo.

Nada pendiente

El luchador indicó que, después de su retiro, mantendrá su identidad oculta. “Todos mis sueños se fueron cumpliendo; luché en todas las empresas en México, empecé como un luchador libre, después llegué a los independientes, pisé la Arena México, he luchado en muchos lugares del mundo, he conquistado muchas máscaras y cabelleras. No hay nada pendiente”, expresó.

La presencia de Dios en su vida y en su carrera. La máscara permanece, el nombre también. Con ella cierra una etapa y confirma un legado que continuará en la memoria de la lucha libre mexicana.

