Escritora provida denuncia censura en presentación de su libro “Cómo fabricar a una feminista”

Ciudad de México.— La escritora brasileña Sara Huff denunció que la presentación de su libro “Cómo fabricar a una feminista”, fue censurada en la FIL de Guadalajara.

A través de redes sociales, Sara Huff confirmó que no presentará su libro en la FIL de Guadalajara, por decisión de la directora de Marisol Schulz.

“Según un correo electrónico enviado a mi editorial Harper Collins, Marisol afirma que mi audiencia está formada por personas violentas que podrían causar disturbios en la feria. La injusticia, prejuicio y segregación que mi audiencia está sufriendo es gigantesco”, dijo.

En ese sentido, aclaró que sus seguidores son gente de bien, padres y madres de familia, trabajadores, jóvenes estudiantes y personas religiosas.

LEE ¿Tengo derecho a acabar con la vida de mi hijo? El aborto no es un derecho: Diana Gamboa

FEMINISMO VIOLENTO

Incluso, la escritora detalló que, durante su carrera, nunca ha habido un solo incidente provocado por algún seguidor suyo. Por el contrario, dijo, quienes se presentaron violentamente son feministas y progresistas en general.

“En realidad, Marisol tenía mucho miedo de que los colectivos feministas invadieran la FIL y por eso decidió censurar a la otra mujer: yo. Sin embargo, como buena cobarde que es, no quiso ponerse mal con el movimiento feminista y les echó en cara a ustedes, señores, gente de bien, que no están interesados en consumir literatura ideológica”, señaló Sara Huff.

CENSURA Y SEGREGACIÓN DE LA LIBERTAD DE CREENCIA Y PENSAMIENTO

Además, recalcó que la postura de la directora de la FIL revela un problema muy grave: la censura y segregación de la libertad de creencia y pensamiento; incluso al silenciarla, señaló Huff, Marisol Schulz silenció a miles de mujeres que esperaban ser representadas en un espacio que debería ser plural, seguro y acogedor.

“En un espacio de difusión literaria ninguna voz debe ser silenciada porque sea disonante, especialmente una voz como la mía, que públicamente es la de una mujer que, como muchos saben, fue víctima de violencia doméstica, explotación en la prostitución, víctima de violación y aborto”, dijo.

CÓMO FABRICAR A UNA FEMINISTA

En el libro “Cómo fabricar a una feminista”, Sara Huff narra su testimonio e historia de cuando tenía 22 años, era feminista y quedó embarazada.

“Todas mis amigas feministas me decían que lo que llevaba en mi vientre no era un bebé, un ser humano o una persona. Dijeron que era un coágulo de sangre, una bolsa de células. Que abortar no era matar a nadie, sólo tomar unas pastillas, sentir unos calambres y tener un ligero sangrado”.

Impulsada por el discurso de sus amigas feministas, su ideología y su ignorancia, decidió abortar, Sin embargo, contrario a lo que le dijeron, tuvo contracciones muy fuertes y casi 7 horas de trabajo de parto.

“Fue aterrador. Al final, miré el fondo del inodoro y no vi ni un coágulo de sangre ni una bolsa de células. Vi a mi hija. En ese momento, no se podía hacer nada. El feminismo mató a mi hija ese día y me dejó terribles consecuencias que tardaron años en curarse”, reveló.

Siete24 en redes sociales

ebv