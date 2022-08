Recupera México 428 piezas arqueológicas, repatriadas de EU

Ciudad de México.- La escritora chilena Isabel Allende cumple este martes 80 años y aún vive el mejor momento de su vida porque no se siente “para nada anciana”, aunque sabe que la senectud está a la vuelta de la esquina.

Nacida en Perú, chilena, exiliada en Venezuela y radicada en Estados Unidos, Isabel Allende, publicó su primera novela “La casa de los espíritus” a los 40 años, y con el paso de los años se convirtió en una prolífica escritora.

Por su 80 aniversario Isabel Allende está en todos los medios, pero ella no piensa hacer un festejo extraordinario; la fecha le sirve para reflexionar sobre su vida y literatura.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Recientemente realizó una charla con medios para hablar de su miniserie transmitida en Lifetime el pasado fin de semana. En la conferencia recordó su infancia, un periodo de su vida contrastante, que marcó su destino.

“Mi padre abandonó a mi madre cuando yo ni siquiera había cumplido tres años y mi madre se regresó a Chile a vivir en la casa de su padre con tres niños. De manera que yo me crié en Chile y es esa casa de mi abuelo con el sótano, con esa casa sombría, con mi abuelo viudo y con mi madre sintiéndose muy desgraciada en aquella época, muy abandonada y muy vulnerable, esa fue mi infancia. Y eso es lo que más recuerdo y lo que más ha influido en todo lo que escribo. Yo creo que de una manera o de otra, uno siempre vuelve a la infancia, siempre vuelve a las primeras memorias y ahí se enraíza todo, la imaginación, la personalidad. Todo”.

La casa de los espíritus nació a partir de una carta que escribió para su abuelo a punto de morir.

“Yo estaba viviendo en exilio en Venezuela, después del golpe militar en Chile. Y mi abuelo el 8 de enero supimos que estaba muy enfermo, que se estaba muriendo en Chile. y mi forma de despedirme de él, ya que no podía volver a Chile, fue escribirle una carta. pero al segundo o tercer párrafo o página ya me di cuenta que no era una carta como todas y que posiblemente mi abuelo nunca la iba a leer. y se me disparó la imaginación y todas las historias que tenía adentro, las anécdotas de él, las leyendas de la familia, mis memorias del pasado, mi país perdido. Todo eso salió como como un torrente sin que tuviera que pensarlo mucho. Y al cabo de un año trabajando solamente de noche, porque tenía un trabajo de día de 12 horas diarias, tenía 560 páginas en el mesón de la cocina y ese era el primer libro, “La casa de los espíritus”.

El éxito de “La casa de los espíritus” la convirtió en la voz femenina del boom latinoamericano, pero Isabel Allende dice que esto no es exactamente correcto, pues había más mujeres, pero no las promovían.

“Cuando “La casa de los espíritus” tuvo tanto éxito, se dijo que yo era la única voz femenina del boom. Pero después se dijo “No, no, no, ella no es del boom y es post boom”. Pero lo que pasó con ese libro es que tuvo tanto éxito entre las mujeres también que los editores en toda Europa y también en América Latina, se dieron cuenta de que más mujeres que hombres compran ficción y quieren leer libros escritos por mujeres. Había un mercado ahí y ese mercado lo explotaron. Y hoy día existe lo que estamos llamando ya el boom de la literatura femenina latinoamericana, porque hay un montón de mujeres jóvenes extraordinarias que están escribiendo libros y esos libros están formando un movimiento, una voz que no existía, por supuesto, hace 40 años, cuando publiqué “La casa de los espíritus”.

Isabel Allende

TE PUEDE INTERESAR: Isabel Allende celebra sus 80 con una miniserie

Este libro fue llevado después al cine con gran éxito, pero Isabel Allende dice que no tuvo que ver nada con la película, hasta que se sentó como cualquier espectador a verla, y le gustó aunque era muy diferente a lo que ella había imaginado. Después se adaptaron otros libros suyos y se hicieron las películas.

En la charla la autora reveló que ha firmado contratos para que otras tres novelas sean adaptadas, pero que es un proceso tan largo que ya no se emociona, pues depende de muchos factores y posiblemente no suceda.

La miniserie de Lifetime está basada en el libro “Paula”, que dedicó a la memoria de su hija fallecida.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube