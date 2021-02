Susana Alexander la reina del streaming con un show cada mes

Ciudad de México.- La actriz Susana Alexander se autodenomina “la reina del streaming” y lo confirmamos cuando presume la decena de espectáculos en línea que tiene planeados para este año, además de los que transmitió en el 2020.

Además ha probado todas las plataformas y modalidades; así que para este mes de febrero presenta “Estoy aquí mi amor”, un espectáculo unipersonal diseñado para encender la pasión “y acompañar con un vino” y poemas de amor y desamor en su voz para el día de San Valentín.

“Poesía de amor y desamor, la más dolorosa, pero a mí ya no me duele, ya no lloro. Tengo a Pablo Neruda, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Griselda Álvarez, Eraclio Zepeda. Un recital de poesía fácil, que se entiende y llega al corazón.