El aborto fue una experiencia agonizante: Britney Spears

Ciudad de México.- A lo largo de su vida y su carrera la cantante Britney Spears ha sufrido el juicio y escrutinio público, parte de esto lo relata en su libro de memorias The Woman in Me, en el que la artista, ahora de 41 años, revela varios episodios dramáticos que marcaron su vida personal.

El libro de Britney, del que la revista People publica varios adelantos ya causó polémica por las personas involucradas, también famosas, además de su propia familia.

Spears describe los 14 años que vivió bajo la tutela de su padre ya siendo ella mayor de edad y generadora de sus propios recursos económicos, pero también se remonta a sus años dorados, su infancia como chica Disney y su adolescencia como estrella juvenil.

En sus memorias Britney habla del momento en el que se embarazó y abortó cuando era aun muy joven, han pasado 20 años pero para la cantante el episodio es aun hoy doloroso.

Cuando estaba en la cima del éxito Britney se embarazó y consideró ser madre, pues era algo que había deseado, finalmente aceptó someterse a un aborto orillada por su pareja, algo que pensó sería una salida fácil, pero hasta el día de hoy lo describe como la experiencia más agonizante de su vida.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto… Pero (él) definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Y agregó:

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho”.

“Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”. BRITNEY SPEARS

Tan solo cinco años después Britney se convirtió en madre de dos niños con uno de sus bailarines, Kevin Federline; pero al poco tiempo comenzó a tener conductas erráticas, como raparse en protesta por el asedio de los medios, perdió la tutela de sus hijos y su propia libertad.

En 2021 un tribunal le devolvió su libertad.

El libro de memorias de Britney Spears The Woman in Me, llegará a las librerías el 24 de octubre.

npq

