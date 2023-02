El concierto de Alejandro Sanz en imágenes

La cantante Rihanna, quien actuará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, compartió que fue la maternidad la que le dio la fuerza para aceptar participar y volver al escenario.

A pesar de no tener actuaciones en vivo en los últimos siete años, Rihanna reveló que fue precisamente ser madre lo que le dio la certeza de que era capaz de enfrentar un reto como este, en un escenario tan grande en el evento deportivo más importante.

“Tenía tres meses de posparto y me preguntaba, ¿debería estar tomando decisiones como éstas ahora? Tal vez me arrepienta después… Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa … por mucho miedo que me diera, había algo estimulante en el reto que esto supone”.