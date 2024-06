“El ladrón de perros” la historia de la búsqueda desesperada de un padre

Ciudad de México.- Este jueves estrena en el Festival de Tribeca en Nueva York la película El ladrón de perros, que se exhibirá también en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

El ladrón de perros se centra en un momento clave de la vida de su desesperado protagonista, quien se arriesga a cometer actos agónicos buscando resolver la situación límite que lo apremia.

El director y guionista chileno Vinko Tomičić presentará este 12 y 14 de junio, El ladrón de perros en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). El filme que formó parte del Biennale College Cinema del Festival de Venecia y de Cinefondation del Festival de Cannes, tendrá su premier mundial en el Festival de Cine de Tribeca, esta noche.

La búsqueda del padre

Martín es un lustrabotas que trabaja en las calles de La Paz, Bolivia. Desde hace un tiempo, Gladys, una vieja amiga de la difunta madre de Martín, les da refugio a él y a su amigo Sombras en una casa donde trabaja como empleada doméstica para una señora adinerada con Alzheimer.

Movido por su imaginación y algunos rumores de Gladys, el lustrabotas comienza a sospechar que uno de sus mejores clientes, es su padre. Se trata del señor Novoa, un sastre solitario cuyo único vínculo emocional es con su pastor alemán al que cuida como a un hijo.

Desde su situación de orfandad, Martín está dispuesto a cualquier cosa con tal de encontrar a su padre, justo cuando el tiempo corre en contra para concretar una adopción debido a su edad.

YA VISTE: The Chosen ya está disponible gratis

Protagonizado por el debutante Franklin Aro “Martín” y el experimentado actor Alfredo Castro “Sr. Novoa”, quien este año recibirá en Guadalajara el Mayahuel Iberoamericano por su trayectoria.

El director trabaja con la temática de la adopción, haciéndonos parte del mundo interior de su protagonista y retratando las repercusiones del vacío interior que siente mientras busca un lugar en el mundo.

“Quise trabajar la orfandad, siempre me ha interesado retratar esos momentos claves que enfrentan algunas personas en el devenir natural de su proceso de constitución de identidad, relacionado directamente con sus relaciones filiales y paternales; por otra parte, el oficio de lustrabotas me parece que tiene un poder simbólico muy fuerte como imagen y acción en sí misma, mi primer interés con esto surge a partir de un recuerdo de la infancia que tengo de un joven lustrabotas que trabajaba en el barrio en que crecí, intentando redescubrir ese universo me encuentro con los lustrabotas de La Paz”.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube