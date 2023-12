Famosos asisten en familia a ‘Mundo Pixar’

Ciudad de México.- La youtuber Lesslie Polinesia, integrante del popular grupo de hermanos influencers “Los Polinesios”, fue hospitalizada de emergencia. Este inesperado incidente ocurre durante el segundo trimestre de su embarazo, por lo que desató las alertas.

Lesslie había compartido con emoción y alegría esta nueva etapa de su vida con sus seguidores, desde que hizo el anuncio, en octubre, pasado.

La noticia sobre su hospitalización fue dada a conocer por la misma Lesslie a través de Instagram. En un mensaje sincero y reflexivo, compartió su experiencia y estado actual de salud.

“Polinesios hermosos, desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba”,