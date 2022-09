Fotos: Celebran estreno de “Lagunilla mi barrio”

Ciudad de México.- Con invitados especiales y una alfombra roja se llevó a cabo el estreno de la obra musical Lagunilla mi barrio, en el Centro Cultural Teatro 2.

Además del elenco conformado por Maribel Guardia, Laura León, Fredy y Germán Ortega, Ariel Miramontes, y Lisardo; también desfilaron a su llegada actores como Luis de Alba, Michelle Vieth, Jorge Salinas, entre otros.

CIUDAD DE MÉXICO, 22SEPTIEMBRE2022.- Se llevó acabo la Alfombra Roja de la obra musical “Lagunilla mi Barrio”, realizada en el Centro Cultural Teatro 2. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM Fotos: Cuartoscuro

Lo que dijeron

Maribel Guardia:

“Es un personaje muy bonito, la dueña de una tortería y enamorada del protagonista de la historia. Claro que sí he ido, el otro día me tocó ir a un mercado y ví a las mjeres muy arregladitas, entalladas y maquilladas, son mujeres muy trabajadoras y que además se ven bien”.

Laura León:

“Claro que sí conozco la Lagunilla, son mis marchantes, amigos de muchos años, yo iba con mi mamá de niña, comprábamos antigüedades, muñequitas… Pronto voy a hacer una serie internacional”.

Lisardo:

“Estoy contento de trabajar en una obra maravillosa en la que todo mundo se la pasa increíble, Lagunilla mi barrio, feliz de estar en los zapatos del señor Manolo Fábregas, quien actuó en la primera obra para la televisión. En el baile me va fatal, tengo dos pies izquierdos pero solo tengo un bailecito pequeño, pero creo qe me defiendo, lo mío es cantar. La gente no para de reírse”.

¿De qué va Lagunilla mi barrio?

La obra es una adaptación de la película del mismo nombre de 1981 y es dirigida por Ariel Miramontes Albertano.

Sigue la historia de Don Abel (Lisardo), un elegante hombre que regresa al barrio de La Lagunilla con su tienda de antigüedades, con la esperanza de pasar sus últimos años en paz.

Además de los personajes ya conocidos por la versión cinematográfica, se integran nuevos, entre los que se encuentran El Ayuguakin, quien es interpretado por Germán Ortega.

Lagunilla mi barrio se representará hasta el 30 de octubre, con funciones los viernes a las 20:00, sábados a las 17:00 y 20:30, y domingos a las 17:00 horas en el Centro Cultural Teatro 2.

