Gibrán Bazán, director de “Nudus”, charla con egresadas de la Security & AI School of Women

Ciudad de México.- Duna: Parte Dos es una de las películas más esperadas del año, no solo por sus protagonistas, Timothée Chalamet y Zendaya, sino también por el elenco que se suma en esta secuela: Austin Butler y Florence Pugh, y el impresionante espectáculo cinematográfico que promete ser.

La primera parte de esta saga nos introdujo al universo de Duna desde su orden social, temas políticos, misticismos y avances tecnológicos (no te preocupes, si no has visto la primera parte, podrás entender esta entrega a la perfección).

La segunda parte del mítico viaje de Paul Atreides acompañado de Chani y los Fremen, se embarca en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Producida por Legendary Pictures y Warner Bros. Pictures, está a punto de llegar a salas con Garantía Cinépolis.

A continuación, te compartimos algunas razones de por qué no te puedes perder Duna: Parte Dos.

La evolución de los protagonistas

Duna: Parte Dos profundiza en la conexión entre los personajes en un ambiente totalmente hostil. La madurez de estos se ve fuera y dentro de la pantalla, como señaló Denis Villeneuve en varias entrevistas sobre la emoción de ver el crecimiento profesional de Timothée Chalamet para seguir contando la evolución de Paul Atreides.

Sobre la interpretación de Zendaya, para el director fue algo que esperaba con ansias, al haber demostrado en sus proyectos ser capaz de expresar un arcoíris de emociones con muy poco esfuerzo. En palabras del director, “Ella es una fuerza de la naturaleza”.

Nuevos personajes: Irulan

Duna: Parte Dos integra increíbles personajes interpretados un elenco de primer nivel. En esta secuela podremos apreciar la actuación de Florence Pugh (Mujercitas, Midsommar) como la princesa Irulan. Para Villenueve, la fuerza, inteligencia y empuje de Florence, son las cualidades que la hacen perfecta para darle vida a Irulan, una de las jugadoras clave.

Feyd-Rautha

También, podremos ser testigos de la interpretación de Austin Butler (Elvis, Master of the Air) como Feyd-Rautha. El elenco repetidamente describe la participación de Butler como una estrella de rock malévolo, que no se pueden perder en las salas de cine.

Una cinematografía inmersiva

Es una película poderosa y épica, ideal para verse el formato IMAX, ya que Greig Fraser, director de fotografía para ambas partes de la saga, se ha destacado por su experimentación en la cámara para apoyar la narrativa de la película. En este caso, la película fue grabada al 100% en IMAX para capturar el enorme desierto del planeta de Arrakis, además de contar con fragmentos en blanco y negro, que se lograron capturar al modificar los ajustes de la cámara y usar un filtro especial. Sumado a esto, el departamento de efectos visuales de la película fue parte clave para traer las imágenes del libro a la pantalla grande.

Coreografías espectaculares

Para el entrenamiento del elenco en estas múltiples escenas de batalla, la producción contó con el apoyo de Roger Yuan (que se desempeñó como coordinador en la parte uno) y fue el encargado de que cada clan como los Fremen, los Harkonnen, los Atreides y los Sardaukar, tuvieran su propio estilo de pelea y escudos.

TE RECOMENDAMOS: AVANZA MÉXICO RUMBO A LOS PREMIOS PLATINO CON HUESERA Y RADICAL

Una creación sonora única

Los únicos sonidos que se mantienen directamente de la primera parte de Duna son los ornitópteros, los martilleadores y el sonido ‘clunk-clunk’ que emite el gusano de arena un par de veces. Para Duna: Parte Dos, todos los elementos sonoros son nuevos.

Dado que la historia ahora se centra en Arrakis, hubo una atención extrema a las distintas texturas de la arena en las distintas locaciones. En este filme, descubriremos sonidos ásperos, que fueron grabados en el desierto en el Valle de la Muerte, Kelso Dunes, California y los vientos desérticos del Sáhara. También, hay elementos metálicos y duros, que contrastan la calma y que te transportarán al planeta desértico.

Finalmente, Duna: Parte Dos, llega con Garantía Cinépolis a las salas de todo México, y en formato IMAX, 4DX y Screen X, el jueves 29 de febrero solo en cines.

(Con información e imágenes de Warner y Cinépolis)

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube