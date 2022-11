Gloria Trevi confirma a Scarlet Gruber como protagonista de su bioserie

Ciudad de México.- La cantante Gloria Trevi dio el visto bueno a las actrices que la interpretarán en diferentes etapas de su vida, en la bioserie Ellas soy yo, que inició grabaciones esta semana, y confirmó a Scarlet Gruber como protagonista.

A través de un video la Trevi agradeció a las cuatro actrices la tarea de representarla:

“Quiero agradecerles por hacernos compañía en este proyecto tan importante, es la primera vez que voy a contar mi vida y ustedes me van a ayudar, para algunas de stedes no será fácil van a tener qe ponerse en mi piel y en algunos momentos será derramar lágrimas pero también hacer mucha música.

Estamos partiendo desde el amor hacia muchísima gente. Yo me conmuevo mucho porqe de alguna manera es como si me viera a mí misma en esas diferentes etapas en las que si yo pudiera decirme algo me diría ‘sigue adelante no tengas miedo, solamente no te rindas. Dios está contigo'”.