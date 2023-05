Gozando en la celebración de la vida y la familia: Adal Ramones

Ciudad de México.- La reina del rock, Tina Turner, murió este miércoles a los 83 años en su casa de Suiza, confirmó su representante en un comunicado.

“Tina Turner, la reina del rock and roll ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Tina Turner una de las artistas mujeres pioneras del rock, conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best.

npq

