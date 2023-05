Itatí Cantoral inicia rodaje de ‘Lupe’

Ciudad de México.- En el Teatro de la Paz, en el centro de San Luis Potosí, Itatí Cantoral, el productor Roberto Fiesco, la actriz y el gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona, dieron el claquetazo inicial de la película Lupe, largometraje que narra la vida de Lupe Vélez, actriz originaria de la entidad.

Lupe logró ser reconocida en la industria cinematográfica en México y Hollywood en los años 30 y 40.

La filmación tendrá distintas locaciones del centro de San Luis Potosí, Villa Hidalgo y Río Verde, tomando como escenarios emblemáticos edificios de la ciudad como el Teatro de la Paz, la Lonja mercantil o la Cineteca Alameda.

“Un proyecto que nos ha llevado muchos años, que no se daba, parecía que Lupe no quería que se filmara, hasta que gracias al gobierno de San Luis, aquí estamos, no lo podemos creer. Pero ya esta filmada la primera escena”.