Juan Gabriel sigue vivo: Iván Aguilera en estreno de ‘Querida’

Ciudad de México.- Aislinn Derbez disfruta de su maternidad como una mujer moderna, que da tiempo de calidad a su hija Kailani, pero también desarrolla sus facetas como actriz, productora y empresaria, y ahora lo hace como aliada de Peanut, una nueva app solo para mujeres y mamás.

Charlamos con Aislinn en una cena con mujeres increíbles que ofreció Michelle Kennedy, CEO de Peanut para presentar la aplicación en México que ya se usa en EU con éxito.

“Nadie habla de lo solitaria que puede ser la maternidad y de lo duro que es para nuestra salud mental, por eso cuando conocí a Michelle me identifique con su misión; justo fue esa experiencia la que me llevó a sumarme a esta campaña.

“Romantizar la maternidad es algo que me shockeo cuando me volví mamá, porque al igual que el resto del mundo yo también romantizaba la maternidad y pensé que no iba a ser tan complicado y yo creo que no tenemos ni idea, no hay nada ni nadie que nos pueda preparar para ser madre, para ese renacimiento como mujer y para la manera como te revuelca la ola cuando te vuelves mamá.