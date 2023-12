Lesslie Polinesia fue hospitalizada de emergencia ¿cómo está su bebé?

Ciudad de México.– Los Jonas Brothers provocaron furor entre sus fans al anunciar la parte latinoaméricana de The Tour, y sí, vienen a México. Los hermanos se presentarán en la Arena CDMX, Monterrey y Cancún.

Recién concluidos sus últimos shows en Estados Unidos y de tres noches en su ciudad natal, los Jonas Brothers traen su gira a América Latina en 2024.

En su regreso, que lleva 10 años de preparación, la banda se presentará en Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina, además de tres presentaciones en México.

Latin America… Are you ready? 🥳 Pre-sale starts tomorrow and general on-sale begins Friday, December 15th at 10am local time pic.twitter.com/tq8KW5Bwcc