Los Grammy regresarán a Los Ángeles en 2024 y no admiten IA

Ciudad de México.- La modelo británica Naomi Campbell sorprendió a sus seguidores con el anuncio del nacimiento de su bebé con la publicación de una tierna foto de su hijo en redes sociales. Llamó la atención porque tiene 53 años.

Además le dedicó un hermoso mensaje de bienvenida:

Y agregó un mensaje dirigido a las mujeres:

En la imagen aparece la top model sosteniendo la mano del bebé junto con su hija mayor.

La buena nueva fue sorpresa a los más de 15 millones de seguidores que tiene en Instagram, puesto que la estrella de las pasarelas no había revelado previamente que se encontraba a la espera de su segundo hijo y, mucho menos dio detalles de su nacimiento.

Naomi es muy discreta con los asuntos relacionados a sus hijos y a su familia. En 2021, la modelo protagonizó titulares al anunciar la llegada de su primogénita, a sus 51 años de edad, por medio de una imagen, en la que se podían ver sus diminutos pies, y un conmovedor mensaje.

En aquel momento decía:

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrado de tener esta alma gentil en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”.