“Merlina” ya tiene fecha de estreno

Ciudad de México.- Ya se había despedido del personaje pero Hugh Jackman volverá a interpretar a Wolverine para la tercera entrega de Deadpool, sí, así lo confirmó el propio Ryan Reynolds en un video publicado en sus redes sociales.

Realmente he tenido que buscar en mi alma en este caso. Su primera aparición en el MCU obviamente necesita sentirse especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, motivación, significado. Cada Deadpool necesita sobresalir y destacarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo… no tengo nada, estaba vacío y aterrado. Pero teníamos una idea”.