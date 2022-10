Michael J. Fox y Christopher Lloyd conmueven a fans de Volver al futuro

Durante la celebración de la Comic Con en Nueva York el pasado fin de semana el reencuentro entre Marty McFly y el Doc, las estrellas de Volver al Futuro, conmovió a los fans hasta las lágrimas, cuando Michael J. Fox y Christopher Lloyd se abrazan.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd se renieron para recordar anécdotas de sus personajes que han marcado ya varias generaciones.

El “Doc”, de 83 años y Michael J. Fox (Marty) de 61, hablaron entre otros temas del Parkinson, la enfermedad que aqueja a Fox desde los 29 años, cuando lo diagnosticaron en 1991.

“El parkinson es un regalo y no lo cambiaría por nada. Me ha descubierto que gente como Chris siempre estarán ahí para mí, como muchos de los aquí presentes. No se trata de lo que tengo, sino de lo que me ha permitido hacer: alzar la voz para ayudar a la gente”.