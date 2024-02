“Oppenheimer” gana en los BAFTA y es favorita al Oscar

Ciudad de México.- Inspirada en el verdadero relato original de San Juan Diego, y con fieles recreaciones de las apariciones de la Virgen en 1531, la película documental Guadalupe: Madre de la Humanidad, estrena el próximo 22 de febrero en México. Dirigida por Andrés Garrigó y el cineasta español Pablo Moreno, con la participación de los actores mexicanos Angélica Chong, como la Guadalupana, Mario Alberto Hernández, como Juan Diego, y Karyme Lozano, como narradora.

“Dios me invita a sus proyectos, me siento muy halagada, me siento feliz de poder estar en el mundo secular y en el mundo religioso. Sé que Dios escoge mis proyectos, es mi mejor manager”.

karyme lozano