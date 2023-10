‘Por la familia’ Carín León logra que Checo Pérez sea su taxista

Ciudad de México.- “Todo por la Familia… recio por la vida, vivo la vida…” canta Carín Léon en el video de su nueva canción que protagoniza Checo Pérez. El artista de regional mexicano logró convencer al piloto mexicano de F1 para que apareciera en el videoclip, ¡como su taxista!

Por la Familia es el título de la nueva canción de Carín León que honra las raíces mexicanas en cuyo centro está la familia, valores compartidos por el cantante y el piloto.

La canción, que compuso en colaboración con BorderKid, se centra en una nueva etapa de la vida, en la que decide liberarse del pasado y alejarse de las personas que nunca estuvieron a su lado, que nunca creyeron en él y que ya no aportan nada a su vida.

El tema es un agradecimiento a los retos que han enfrentado para llegar al lugar que tienen, y cómo la familia es pilar fundamental para lograrlo.

El video, creado por Stillz, es un hermoso y colorido recorrido para llegar a una fiesta tradicional mexicana. Checo Pérez recoge en un aeropuerto al cantante y a toda velocidad lo lleva a tiempo para que no se pierda la reunión familiar. En la carretera el piloto de Red Bull a bordo de su taxi rojo hace toda clase de maniobras para llevar a Carín a su destino.

The Por La Familia official music video is out now! Check it out and let us know your favorite scene. The new song is a tribute to the power of family, in good times and bad. Thank you @carinleonofi @edgarbarrera and @CashApp for letting me be a part of this.



¡El vídeo oficial… pic.twitter.com/4WllCdbLB9