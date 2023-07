Rauw Alejandro confirma ruptura con Rosalía

Ciudad de México.- La cantante irlandesa Sinead O’Connor murió a los 56 años, según reportó este miércoles RTE, la emisora ​​pública de Irlanda.

La familia de la artista compartió un comunicado:

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”.

No se informó sobre la causa de muerte.

La cantante irlandesa, famosa principalmente por el tema Nothing compares to you, que lanzó en 1990, grabó alrededor de 10 álbumes.

En la cima de la fama y de actitud contestataria y rebelde, apoyo primero al ejército irlandés y en 1992 desató el escándalo al romper en un programa en vivo, Saturday Night Live, una foto del Papa Juan Pablo II, en protesta por los abusos de curas pederastas de la Iglesia. La cantante fue expulsada de inmediato de la NBC y duramente criticada por el público que la canceló.

Arrepentida, años después, en 1999, visitó Lourdes, Francia, y fue ordenada sacerdote en la Iglesia Latina de la Tridentina y se convirtió en la Madre Bernardita María. Desde niña era devota de Santa Bernardita de Lourdes, una religiosa francesa canonizada por la Iglesia Católica en 1933.

La controvertida cantante, azotada por los fantasmas de sus enfermedades mentales, abandonó la iglesia. Años más tarde se convirtió al Islam, en busca de darle un sentido a su vida.

Sinead Marie Bernardette tuvo una infancia difícil marcada por el abuso físico. Tuvo tres hijos.

En enero del 2022 falleció su hijo Shane Lunny a los 17 años de edad. Posteriormente se informó que el chico se había suicidado.

Shane estaba internado y entro del hospital desapareció, su cuerpo fue encontrado dos días después. Cuando se confirmó su muerte Sinead escribió en sus redes sociales:

“Esto es para mi Shane. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”.

La propia Sinead padecía diversos trastornos mentales, declaró a la revista People en 2021: trastorno bipolar, estrés postraumático complejo y trastorno límite de la personalidad. Antes, en 2003, reveló que sufría depresión y trastorno bipolar.

npq

