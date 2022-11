Rendirán homenaje póstumo a Héctor Bonilla en Bellas Artes

Ciudad de México.- Con un prolongado aplauso inició el Homenaje Póstumo a Héctor Bonilla cuando su familia entró al vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, con la urna que contiene las cenizas del primer actor.

Arropada por su hijo Fernando, los hijos de Héctor, Sergio y Leonor y los nietos de amobos, la viuda Sofía Álvarez, realizó la primera guardia de honor en torno a los restos mortales de Héctor Bonilla.

“Héctor desde algún lugar en el cielo me dirá Sofi te toca y hoy me toca agradecer este largo y complicado proceso de salud personas maravillosas que nos hicieron más amable el camino, gracias por sus sonrisas y abrazos. Pero sobre todo gracias a ti Héctor por tu buen humor, por tu esfuerzo y disciplina de todos los días; por tu inmenso amor a tus amigos, a tu profesión, a tu país, a tus hijos, a tus nietos; pero sobre todo muchas gracias por estos cuatro años extra que me regalaste”.