Se casa Laura Pausini con el amor de su vida

Ciudad de México.- ¿De qué murió Rebecca Jones? No murió por el cáncer de ovario que padeció en los últimos años, pero que logró erradicar, aunque tal vez podríamos decir que como consecuencia del tratamiento su cuerpo quedó muy débil. Cuando regresó a trabajar, en la telenovela Cabo, enfermó de Neumonía.

Las grabaciones de la telenovela en Baja California, las condiciones climáticas, provocaron que Rebecca Jones enfermara en noviembre pasado, y ya no pudiera recuperarse después de estar más de una semana en terapia intensiva.

“Si me quieres, no me tengas lástima”.

Así se expresó Rebecca Jones en su último mensaje, publicado en sus redes sociales el pasado 5 de marzo, cuando se reunió con el elenco de la película “Nada que ver” para una premier privada, adecuada a sus condiciones.

Como no pudo asistir al estreno oficial de su última película, la producción le organizó una premier en Televisa cine, a la que invitó a sus amigos más cercanos, y en la que se le vio muy desmejorada, pero muy animada y con muchas ganas de vivir..

“Si. Ya se que estoy muy delgada , pero bien dice Saint-Exuperie : lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo se que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque se que Dios SIEMPRE está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir ( al menos yo pienso que así debería ser). Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas”.