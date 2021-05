Los Derbez vuelven a las andadas, ahora por carretera

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El cantautor mexicano Joan Sebastian interpreta el tema Diséñame en un dueto con la cantante Gala Montes para la telenovela “Diseñando tu amor”.

Será el tema de salida después de cada capítulo de la telenovela, explicó el productor Pedro Ortiz de Pinedo en la presentación a los medios del dueto.

En la presentación también estuvo el cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, quien dijo que aceptó autorizar este dueto para conservar frescos la memoria y el legado de su padre. Además celebró la interpretación de Gala Montes.

Mientras que la intéprete, la actriz Gala Montes, protagonista de Diseñando tu amor, confesó que es amante de ´la música regional mexicana y espera dedicarse a ella.

“Es el género al que me gustaría dedicarme, es enel que me siento cómoda, me siento libre, y espero que esto me abra muchas puertas”.