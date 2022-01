‘Ritmo Salvaje’, serie tributo al género urbano, se verá en Netflix

Ciudad de México.- La actriz Maribel Guardia, de 62 años se contagió por segunda ocasión de covid, esta vez con la variante ómicron, informó mediante un video en sus redes sociales.

Afortunadamente sus síntomas son leves debido a que ya tenía incluso la tercera vacuna de refuerzo, por lo que pasó la enfermedad sin preocupaciones y se encuentra casi recuperada.

“Me dio covid la semana pasada, empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero ya me empecé a sentir mormada y me empezó a doler un poquito la garganta, me fui a hacer la prueba y salí positiva. Inmediatamente le avisé a mis productores”.