Shakira y Piqué ya firmaron el acuerdo sobre sus hijos en un juzgado

La cantante Shakira y su ex pareja Gerard Piqué firmaron este jueves en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permitirá a la artista poder vivir con sus hijos, Milan y Sasha, en Miami.

Shakira y Piqué llegaron al jzgado por separado y ambos se hicieron acompañar de sus abogados.

Al salir el único que dio declaraciones fue el abogado de Piqué, Ramón Tamborero:

“Los dos están más tranquilos, más relajados… pensando solo en el bien de sus hijos”.

El trámite transcurrió con normalidad, sin contratiempos, solo resta esperar la sentencia una vez que el fiscal apruebe el convenio explicó el abogado.

Además desmintió algunos rumores, dijo que no es cierto que el padre no pueda establecer su residencia en Miami, o que no pueda ver a los niños si va acompañado de su nueva pareja.

Mientras que del lado de Shakira se negaron a atender a la prensa.

Así fue la historia de la ruptura entre Shakira y Piqué

La cantante colombiana Shakira confirmó en junio que se estaba separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que tiene dos hijos, lo hizo a través de un escueto comunicado.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Así lo señaló un escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, llevaban doce años de vida en común, decidieron no casarse, y tienen dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7.

