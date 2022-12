😭 Siempre no, Henry Cavill ya no será Superman

Los fans de DC y Superman están decepcionados y manifestaron su tristeza en redes sociales después de que Henry Cavill informara que no volverá a ponerse la capa roja en el Universo cinematográfico extendido de DC comics.

Siempre no, Henry Cavill ya no ser√° Superman, y es que apenas hace dos meses el actor confirmara, con un video, que interpretar√≠a al s√ļper h√©roe una vez m√°s. Despu√©s de que el Hombre de Acero encarnado por Cavill hiciera un cameo en la pel√≠cula Black Adam.

Hubo cambios en la directiva de Warner Bros., así de simple; en octubre pasado James Gunn fue elegido copresidente y Peter Safran, director ejecutivo de DC Studios. En cuanto tomaron la batuta buscaron a Henry Cavill para decirle que siempre no va. Son decisiones de negocios.

Así que por respeto a sus fans a quienes ya había dado la buena noticia, el actor decidió comunicar el cambio de planes.

‚ÄúDespu√©s de todo, no regresar√© como Superman. Despu√©s de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contrataci√≥n 8 de los nuevos ejecutivos), esta noticia no es la m√°s f√°cil, pero as√≠ es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto”.